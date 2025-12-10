Slušaj vest

Košarkaši Ilinois Ilini Fajtinga savladali su prethodne noći Ohajo Stejt Bakajs (88:80), jednu od najslavnijih ekipa u istoriji NCAA.

U uzbudljivom meču protiv petostrukog finaliste NCAA blistali su momci sa naših prostora.

1/5 Vidi galeriju Ilinois - Ohajo, Andrej Stojaković Foto: Jason Mowry/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Scott Stuart/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Scott Stuart / Zuma Press / Profimedia

Andrej Stojaković, sin proslavljenog reprezentativca Srbije Predraga Peđe Stojakovića, zabeležio je 17 poena uz četiri asistencije, a fenomenalu partiju prikazao je i mladi košarkaš iz Crne Gore David Mirković. Talentovani košarkaš, koga već porede sa čuvenim Nikolom Vučevićem, bio je nezaustavlji u završnici meča. Postigao je ukupno 22 poena i zabeležio devet skokova.

Efikasniji od Mirkovića i Stojakovića bio je samo Kiton Vagler, koji je utakmicu završio sa 23 poena i pet asistencija.

Mladi Mihailo Petrović, koji takođe nastupa za Ilinois, nije imao učinak na ovom meču.

U poraženom timu istakao se Brus Tornton sa 34 poena.

Kurir sport