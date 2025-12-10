Slušaj vest

Košarkaš Orlanda, Desmond Bejn, pronašao je način da pokrije kaznu koju je nedavno dobio zbog sramnog ispada na meču sa Niksima.

Orlando je prethodne noći izborio plasman u polufinale NBA kupa, pošto je na svom terenu savladao Majami Hit rezultatom 117:108.

Dezmond Bejn Foto: Julio Aguilar / Getty images / Profimedia

Apsolutni junak meča bio je Dezmond Bejn, koji je za 38 minuta igre zabeležio 37 poena, šest skokova i pet asistencija.

Sjajna partija usledila je samo nekoliko dana nakon što je dobio kaznu od 35 hiljada dolara jer je loptom namerno napucao na meču košarkaša Njujork Niksa O-Dži Anunobija.

Nakon sjajne partije i plamsana u polufinale NBA kupa, Bejn se našalio na svoj račun.

"Upravo sam izgubio 35.000 dolara, pa moram nekako da ih vratim. Uzbuđen sam, sjajna prilika za nas da igramo važne utakmice rano u sezoni", poručio je košarkaš Orlanda.

Inače, Bejn je samim plasmanom u zvršnicu NBA kupa, koja će se igrati u Las Vegasu, već obezbedio zaradu od 100 hiljada dolara.



Osvajače NBA kupa čekaju vredne nagrade. Svaki igrač pobedničkog tima dobiće po 530 hiljada dolara, dok će poraženi u finalu inkasirati po 213.000.

Protivnik Orlandu u polfinalu NBA kupa biće ekipa Njujork Niksa, koja je noćas savladala Toronto Reptorse.

