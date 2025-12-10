Slušaj vest

Puno se pričalo o tome ko će naslediti Željka Obradovića na klupi crno-belih, nakon što je trofejni stručnjak odlučio da podnese ostavku.

Pričalo se, na početku, da bi to mogli da budu Andrea Trinkijeri, Aleksandar Đorđević i Pablo Laso između ostalih, ali kako sada stoje stvari, novi trener Partizana neće biti nijedan od pomenute trojice.

Kako saznaje i prenosi "Meridian sport", Partizan će u narednom periodu predvoditi Đoan Penjaroja. Konkretno, radi se o periodu od godinu i po dana na koliko je dogovorena saradnja.

Španski stručnjak je tokom evroligaške karijere vodio Barselonu, Baskoniju i Valensiju, a najveće uspehe je ostvario kao trener Burgosa, sa kojim je osvojio FIBA Ligu šampiona 2020. i 2021. godine.

Pobedio Partizan, pa dobio otkaz

Penjaroja je trenersku karijeru počeo 2006. godine u CB Olesa i Navas, a nakon što je napustio taj klub 2010. godine počeo je njegov uspon. Sedeo je osam godina na klupi Andora, a onda je znatno kraće vodio Manresu. Sa Burgosom je za dve sezone, koliko je bio trener tog tima, ostvario velike uspehe, a usledile su evroligaške epizode sa Valensojim, Baskonijom i na kraju Barselonom.

Penjaroja je Barselonu preuzeo u junu 2024. godine, a zanimljivo je da je smenjen nedavno i to nakon što je pobedio Partizan.

Španac je smenjen 9. novembra ove godine, a 31. oktobra je, ludom trojkom Vila Klajburna u poslednjim sekundama utakmice, Barselona ostvarila trijumf u Beogradu protiv Partizana.

- Sjajna utakmica. Mislim da je na kraju bilo 50/50 i da smo imali malo sreće u poslednjoj situaciji. Veoma sam ponosan na svoju ekipu jer smo imali karakter svih 40 minuta. U prvom poluvremenu nismo bili dobri u napadu, imali smo devet izgubljenih lopti koje su njima omogućile da trče. Igrali smo bez samopouzdanja - rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni posle pobede nad Barselonom.

- U drugom poluvremenu smo igrali bolje u napadu, sa jasnijim fokusom. Imali smo problem sa defanzivnim skokom, ali smo uprkos tome igrali dobru odbranu. Promašili smo i 10 bacanja. Sjajan šut za tri poena Klajburna nam je doneo pobedu na kraju, imali smo malo sreće - dodao je on.

Posao u Partizanu biće za njega prvi trenerski van Španije. Kako prenosi "Meridian sport", sa njim će stići i pomoćnik, koji će osim uloge asistenta biti i prevodioc.

Podsetimo, nakon odlaska Obradovića, ekipu je preuzeo Mirko Ocokoljić koji je ostvario dve pobede protiv Bajerna u Evroligi i Kluža u ABA ligi. U javnosti je kružila i ideja da Ocokoljić do kraja sezone ostane glavni trener, ali deluje da se to ipak neće dogoditi.

