Španski stručnjak bi uskoro trebalo i zvanično da postane trener Partizana.

Nakon što je Željko Obradović podneo ostavku spekulisalo se o tome ko bi mogao da bude njegova zamena, a pominjala su se razna imena. Ipak, kako je saznao i preneo "Meridian sport", crno-bele će preuzeti Đoan Penjaroja.

U pitanju je stručnjak rođen pre 56 godina, čija trenererska karijera traje od 2006. godine.

Posao u Partizanu biće njegov prvi van Španije, a zanimljivo je da ni tokom igračke karijere Penjaroja nije imao angažman u inostranstvu.

Penjaroja ne govori engleski, pa će u Beogradu imati pravi izazov u radu. Kako je preneo "Meridian sport" on će sa sobom povesti i asistenta, koji će, osim uloge pomoćnog trenera biti i prevodilac.

Pobedio Partizan, pa dobio otkaz

Penjaroja je trenersku karijeru počeo 2006. godine u CB Olesa i Navas, a nakon što je napustio taj klub 2010. godine počeo je njegov uspon. Sedeo je osam godina na klupi Andora, a onda je znatno kraće vodio Manresu. Sa Burgosom je za dve sezone, koliko je bio trener tog tima, ostvario velike uspehe, a usledile su evroligaške epizode sa Valensojim, Baskonijom i na kraju Barselonom.

Penjaroja je Barselonu preuzeo u junu 2024. godine, a zanimljivo je da je smenjen nedavno i to nakon što je pobedio Partizan.

Španac je smenjen 9. novembra ove godine, a 31. oktobra je, ludom trojkom Vila Klajburna u poslednjim sekundama utakmice, Barselona ostvarila trijumf u Beogradu protiv Partizana.

- Sjajna utakmica. Mislim da je na kraju bilo 50/50 i da smo imali malo sreće u poslednjoj situaciji. Veoma sam ponosan na svoju ekipu jer smo imali karakter svih 40 minuta. U prvom poluvremenu nismo bili dobri u napadu, imali smo devet izgubljenih lopti koje su njima omogućile da trče. Igrali smo bez samopouzdanja - rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni posle pobede nad Barselonom.

- U drugom poluvremenu smo igrali bolje u napadu, sa jasnijim fokusom. Imali smo problem sa defanzivnim skokom, ali smo uprkos tome igrali dobru odbranu. Promašili smo i 10 bacanja. Sjajan šut za tri poena Klajburna nam je doneo pobedu na kraju, imali smo malo sreće - dodao je on.

Podsetimo, nakon odlaska Obradovića, ekipu je preuzeo Mirko Ocokoljić koji je ostvario dve pobede protiv Bajerna u Evroligi i Kluža u ABA ligi. U javnosti je kružila i ideja da Ocokoljić do kraja sezone ostane glavni trener, ali deluje da se to ipak neće dogoditi.

Partizan se oglasio

Crno-beli su se oglasilli saopštenjem, nakon što se pojavila informacija da je Penjaroja dogovorio saradnju sa beogradskim klubom.

"Sve misli su usmerene na derbi protiv Crvene zvezde", glasi naslov saopštenja koje prenosimo u celosti.

- Dva dana uoči derbija protiv Crvene zvezde, sve misli u KK Partizan Mozzart Bet su usmerene upravo na ovaj duel.

Parni valjak nije potpisao ugovor sa novim trenerom i ovim putem apeluje na medije da ne prenose aktuelne glasine. Klub stabilno funkcioniše uz maksimalnu podršku aktuelnom stručnom štabu tokom priprema za predstojeći derbi.

Sve raspoložive ulaznice za ovaj duel su rasprodate, interesovanje je ogromno, stoga se sa punim pravom veruje da će Beograd ovog petka ponovo biti košarkaška prestonica Evrope - navedeno je u saopštenju Partizana.

