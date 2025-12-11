Slušaj vest

Najbolji igrač Igokee, Amerikanac Brin Tajri, napustio je klub iz Laktaša i potpisao ugovor sa ekipom PAOK-a iz Soluna.

Tajri je bio jedan od ključnih igrača ekipe trenera Nenada Stefanovića. U FIBA Ligi šampiona prosečno je beležio 17.4 poena i 4.6 asistencija po meču, dok je u ABA ligi imao 16 poena i 2.6 asistencija u proseku.

Odlični plejmejker je već doputovao u Solun, gde je zvanično predstavljen kao novo pojačanje grčkog tima.

Biće ovo težak udarac za Igokeu, koja je zapala u ozbiljnu rezultatsku krizu. Na poslednjih šest utakmica tim iz Laktaša zabeležio je čak pet poraza.

