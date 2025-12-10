Slušaj vest

Selektor košarkaške reprezentacije i strateg Bešiktaša, Dušan Alimpijević, nastavlja da niže vrhunske rezultate na svim frontovima.

Crno-beli iz Istanbula gaze kroz tursko prvenstvo bez ijednog kiksa, u Evrokupu deluju moćno i stabilno, a Alimpijević je postao apsolutni miljenik navijača.

1/6 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Koliko ga poštuju, svedoči i nesvakidašnji poklon koji je nedavno dobio od najvatrenijih pristalica. Na tribinama, gde atmosfera uvek ključа, navijači Bešiktaša redovno skandiraju ime srpskog trenera, prepoznajući da je baš on čovek koji je preporodio ekipu.

Ovoga puta rešili su da ode korak dalje, uručili su mu figuricu napravljenu po njegovom liku, kao simbol zahvalnosti za sve što je uradio. Čim je podigao poklon, grupa vernih fanova je počela sa skandiranjem, dok im se Alimpijević uz osmeh zahvaljivao na dirljivom gestu.

Pogledajte kako je to izgledalo: