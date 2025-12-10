Slušaj vest

Košarkaši Budućnosti pobedili su večeras u Podgorici ekipu London lajonsa sa 94:63 (24:25, 18:13, 30:16, 22:9), u utakmici 10. kola Grupe B Evrokupa.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je srpski igrač Nikola Tanasković sa 20 poena, uz tri skoka, Rašid Sulajmon je postigao 16 poena, uz šest asistencija, a Aksel Butej je dodao 14 poena.

U ekipi Londona najbolji učinak je imao Tarik Filip sa 16 poena, pet asistencija i četiri skoka, dok je Din Vilijams upisao 12 poena i pet uhvaćenih lopti.

Budućnost se nalazi na četvrtom mestu Grupe B Evrokupa sa sedam pobeda i tri poraza, a London je sedmi sa četiri pobede iz 10 utakmica.

U narednom kolu Budućnost gostuje Trentu, dok London lajonsi dočekuju Bešiktaš.