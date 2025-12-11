Slušaj vest

Košarkaši Oklahome izborili su kartu za Las Vegas, gde će se odigrati završne borbe u NBA kupu.

Tanderi su obezbedili plasman u polufinale, pošto su prethodne noći deklasirali na svom terenu Finiks Sanse rezultatom 138:89.

Verovali ili ne, Oklahoma je zabeležila 24 trijumf u 25 odigranih mečeva ove sezone i tako izjednačila rekord Golden Stejta, koji je sezonu 2015/16 započeo sa skorom 24-1.

Najefikasniji u trijumfu Tandera bio je Šej Gildžes-Alesander sa 28 poena, a pratio ga je Čet Holmbren sa 24. Džejlen Vilijams je ubacio 15, a Dort 12 poena.

Na drugoj strani najefikasniji bio je Dilon Bruks sa 16 postignutih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaPOSLE SKANDALA SPAKOVAO 37 POENA I OVERIO KARTU ZA VEGAS: Upravo sam izgubio 35.000 dolara, morao sam nekako da ih vratim! (VIDEO)
Dezmond Bejn
KošarkaJOVIĆ PRESEDEO MEČ NA KLUPI! Majami ostao bez karte za Vegas - Orlando ide u polufinale NBA kupa!
Nikola Jović na meču Majami - Portland
KošarkaRAJAKOVIĆ NE IDE U VEGAS! Toronto ostao bez polufinala NBA kupa - krivac je nestvarni Branson! (VIDEO)
Darko Rajaković
KošarkaJOKIĆ JE POKRADEN, DENVER JE DOŽIVEO BOLAN PORAZ, ALI O OVIM POTEZIMA ĆE SE PRIČATI: Nikolina magična asistencija, poeni iz svih pozicija... (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA