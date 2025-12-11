Slušaj vest

Košarkaši Oklahome izborili su kartu za Las Vegas, gde će se odigrati završne borbe u NBA kupu.

Tanderi su obezbedili plasman u polufinale, pošto su prethodne noći deklasirali na svom terenu Finiks Sanse rezultatom 138:89.

Verovali ili ne, Oklahoma je zabeležila 24 trijumf u 25 odigranih mečeva ove sezone i tako izjednačila rekord Golden Stejta, koji je sezonu 2015/16 započeo sa skorom 24-1.

Najefikasniji u trijumfu Tandera bio je Šej Gildžes-Alesander sa 28 poena, a pratio ga je Čet Holmbren sa 24. Džejlen Vilijams je ubacio 15, a Dort 12 poena.

Na drugoj strani najefikasniji bio je Dilon Bruks sa 16 postignutih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport