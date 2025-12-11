Slušaj vest

Košarkaši San Antonio Sparsa izborili su plasman u polufinale NBA kupa, pošto su na gostovanju savladali Los Anđeles Lejkerse rezultatom 132:119.

Lejkersima nije pomogla ni odlična partija Luke Dončića koji je meč završio sa 35 poena, pet skokova i osam asistencija.

Imao je Luka i sjajnu podršku iskusnog Lebrona Džejmsa, koji je zabeležio dabl-dabl sa 19 poena, 15 skokova i osam asistencija - ali uzalud. Spasi su bili fenomenalni na ovom meču.

Do trijumfa ih je vodio maestralni Stefon Kesl sa 30 poena i 10 skokova, a pratili su ga Dearon Foks sa 20 i iskusni Herison Barns sa 16 poena.

Nije ih poremetilo ni odsustvo prve zvezde tima Viktora Vembanjame, koji je zbog povrede lista propustio poslednjih 12 mečeva.

Završnica NBA kupa igraće se u Las Vegasu, a Sparsi će u polufinalu, koje je na programu za dva dana odmeriti snage sa Oklahomom, koja je prethodne noći deklasirala Finiks Sanse. U drugom polufinalu sastaće se Orlando Medžik i Njujork Niksi. Veliko finale odigraće se u utorak, takođe u Las Vegasu.

Kurir sport