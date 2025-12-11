Slovenački superstar utakmicu završio sa 35 poena, pet skokova i osam asistencija.
Luka ubacio 35 poena, ali džaba - Lejkersi ispali: Pogledajte fotografije Dončića sa meča protiv Sparsa (GALERIJA)
Sjajna partija Luke Dončića nije pomogla Lejkersima da obezbede kartu za Las Vegas.
Lejkersi su ostali bez plasmana u polufinale NBA kupa, pošto su na svom terenu poraženi od San Antonio Sparsa rezultatom 132:119.
Luka Dončić je ponovo odigrao sjajan meč, ubacio je 35 poena uz pet skokova i 8 asistencija, ali to nije pomoglo nejgovom timu da izbegne poraz.
Pogledajte foto galeriju Luke Dončića sa meča protiv San Antonio Sparsa:
Četvrtfinale NBA kupa, Lejkersi - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia
