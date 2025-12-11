Slušaj vest

Sjajna partija Luke Dončića nije pomogla Lejkersima da obezbede kartu za Las Vegas.

Lejkersi su ostali bez plasmana u polufinale NBA kupa, pošto su na svom terenu poraženi od San Antonio Sparsa rezultatom 132:119.

Luka Dončić je ponovo odigrao sjajan meč, ubacio je 35 poena uz pet skokova i 8 asistencija, ali to nije pomoglo nejgovom timu da izbegne poraz.

Pogledajte foto galeriju Luke Dončića sa meča protiv San Antonio Sparsa:

Četvrtfinale NBA kupa, Lejkersi - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

 Kurir sport

Ne propustiteKošarkaDONČIĆ BRILJIRAO, ALI UZALUD! Lejkersi ispali iz NBA kupa! Sparsi prave čuda i bez Vembanjame!
Luka Dončić
Košarka"BILO MI JE TEŠKO DA IH OSTAVIM..." Dončić vrlo emotivan nakon što je drugi put postao tata: "Dve devojčice, Sigurno će mi od života napraviti pakao"
Luka Dončić, Lejkersi - Finiks
KošarkaDONČIĆ BRUTALNOM UTAKMICOM PRESTIGAO JOKIĆA! Slovenac je sjajan, ali kada vidite šta je Embid uradio...
Luka Dončić
KošarkaOVA LEPOTICA JE DONČIĆU RODILA DVE ĆERKE! Njihova ljubavna priča je filmska: Luka je imao 12 godina kada je sreo ženu svog života!
screenshot-18.jpg