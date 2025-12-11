Kako bi prisustvovao rođenju deteta, Luka je proveo par dana u Sloveniji. Priredio je veliko slavlje nakon rođenja naslednice, a onda se odmah vratio u Ameriku, gde je nastavio sa sjajnim partijama.

"Opet sam video ćerku. Naravno i bebu. Bilo je pomalo teško ostaviti ih. Ali, to je posao. Moram da ga uradim. To je jednostavno najbolja stvar na svetu. Dve devojčice. Sigurno će mi od života napraviti pakao. Znam to. Biću im obezbeđenje nakon što se penzionišem. Ali, šalu na stranu, to je najbolji osećaj na svetu. Blagosloven sam" otkrio je po povratku u SAD Luka.