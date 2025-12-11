ONE SU LUKINA NAJVEĆA INSPIRACIJA! Detalj na Dončićevim patikama privukao veliku pažnju: Dirljiv gest kojim je pokazao koliko mu znače! (FOTO)
Detalj na patikama koje je Luka Dončić nosio na meču protiv Sparsa raznežio je ljubitelje košarke širom sveta.
Do rođenja druge ćerke Olivije, Luka je na svojim patikama uvek nosio ime starije ćerkice Gabrijele, a sada je uz srce ispisao inicijale obe mezimice.
Podsetimo, Luka je prethodnog vikenda postao otac drugi put. Dončić i njegova izabranica Anamarija Goltes dobili su drugu ćerku kojoj su dali ime Olivia.
Kako bi prisustvovao rođenju deteta, Luka je proveo par dana u Sloveniji. Priredio je veliko slavlje nakon rođenja naslednice, a onda se odmah vratio u Ameriku, gde je nastavio sa sjajnim partijama.
"Opet sam video ćerku. Naravno i bebu. Bilo je pomalo teško ostaviti ih. Ali, to je posao. Moram da ga uradim. To je jednostavno najbolja stvar na svetu. Dve devojčice. Sigurno će mi od života napraviti pakao. Znam to. Biću im obezbeđenje nakon što se penzionišem. Ali, šalu na stranu, to je najbolji osećaj na svetu. Blagosloven sam" otkrio je po povratku u SAD Luka.
Kurir sport