ŽENSKI JOKIĆ JE NEŠTO ŠTO MORATE DA VIDITE! Ova devojka je najdominantnija košarkašica na svetu, ono što radi na terenu je neverovatno!
Devojka rođena 13. decembra 2004. godine dominira na terenima u SAD i beleži fantastične utakmice i brojke kakve se ne viđaju često.
Fizičkom dominacijom podseća na legendarnog O'Nila, a stil igre i način na koji može da postigne poene na Nikolu Jokića.
Igra a Ajova Stejt univerzitet i u tri vezane utakmice je imala 30 ili više poena, a dva puta u sezoni je imala i mečeve sa preko 40 poena.
Kruks je vodila svoj tim protiv Ajove do pobede rezultatom 74:69, postigla je 30 poena i imala 10 skokova.
Pogledajte njene najbolje momente sa te utakmice:
Audi je visoka 191 centimetar, teška je 110 kilograma, a prema određenim izveštajima, u proteklom periodu je izgubila 20 kilograma specijalnim programom i dijetom.
Ove sezone u proseku beleži 27,6 poena, uz 5,7 skokova i dve asistencije.
