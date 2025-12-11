Slušaj vest

Devojka rođena 13. decembra 2004. godine dominira na terenima u SAD i beleži fantastične utakmice i brojke kakve se ne viđaju često.

Fizičkom dominacijom podseća na legendarnog O'Nila, a stil igre i način na koji može da postigne poene na Nikolu Jokića.

Igra a Ajova Stejt univerzitet i u tri vezane utakmice je imala 30 ili više poena, a dva puta u sezoni je imala i mečeve sa preko 40 poena.

Kruks je vodila svoj tim protiv Ajove do pobede rezultatom 74:69, postigla je 30 poena i imala 10 skokova.

Audi je visoka 191 centimetar, teška je 110 kilograma, a prema određenim izveštajima, u proteklom periodu je izgubila 20 kilograma specijalnim programom i dijetom.

Ove sezone u proseku beleži 27,6 poena, uz 5,7 skokova i dve asistencije.

