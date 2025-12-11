Slušaj vest

Iako je zagazio u petu deceniju života, čudesni Lebron Džejms i dalje dominira na terenu.

U svojoj 23. NBA sezoni 40-godišnji košarkaš beleži brojke o kojima mnoge puno mlađe zvezde mogu samo da sanjaju.

Neuništivi Kralj je prethodne noći u porazu od Sparsa postigao 19 poena uz 15 skokova i osam asistencija, a njegovo spektakularno zakucavanje obeležilo je ovaj susret.

U finišu prvog poluvremena zaletao se sa centra na prodor i monstruozno zakucao preko svog čuvara - kao u najboljim danima.

"Koliko je on star? Mislim, kažu da ima 40 godina... Ne znam" rekao je oduševljeni komentator u prenosu meča.

Lebron će 30. decembra proslaviti svoj 41. rođendan.

