ŠTA RADI ČOVEK U PETOJ DECENIJI ŽIVOTA - NADREALNO! Lebron "poleteo" i monstruozno zakucao preko rivala! Igrači se hvatali za glavu! (VIDEO)
Iako je zagazio u petu deceniju života, čudesni Lebron Džejms i dalje dominira na terenu.
U svojoj 23. NBA sezoni 40-godišnji košarkaš beleži brojke o kojima mnoge puno mlađe zvezde mogu samo da sanjaju.
Neuništivi Kralj je prethodne noći u porazu od Sparsa postigao 19 poena uz 15 skokova i osam asistencija, a njegovo spektakularno zakucavanje obeležilo je ovaj susret.
U finišu prvog poluvremena zaletao se sa centra na prodor i monstruozno zakucao preko svog čuvara - kao u najboljim danima.
"Koliko je on star? Mislim, kažu da ima 40 godina... Ne znam" rekao je oduševljeni komentator u prenosu meča.
Lebron će 30. decembra proslaviti svoj 41. rođendan.
