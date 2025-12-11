Luka dobio lakat u glavu, sudije se nisu oglasile...
BRUKA - DA LI JE MOGUĆE DA SUDIJE OVO NISU VIDELE?! Dončić odlepio, pa dobio tehničku! (VIDEO)
Košarkaši Los Anđeles Lejkersa ostali su bez plasmana u polufinale NBA kupa, pošto su prethodne noći na svom terenu doživeli poraz od San Antonio Sparsa - 132:119.
Borio se Luka Dončić kao lav na terenu, ubacio je 35 poena i zabeležio pet skokova i osam asistencija, ali to nije bilo dovoljno da njegov tim ostane u trci za prvi trofej u sezoni.
Četvrtfinale NBA kupa, Lejkersi - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia
Ni arbitri nisu bili naklonjeni Slovencu na ovoj utakmici. Tukli su ga igrači Sparsa tokom čitavog meča, a zaštitu kakvu je očekivao od sudija nije dobio.
U jednom duelu dobio je lakat u facu Luka, a sudije su ostale neme. Bunio se Slovenac zbog sramne odluke, pa je na kraju uz bolan udarac dobio i tehničku grešku.
Pogledajte kakav faul nije sviran nad Dončićem.
