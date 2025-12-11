Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa ostali su bez plasmana u polufinale NBA kupa, pošto su prethodne noći na svom terenu doživeli poraz od San Antonio Sparsa - 132:119.

Borio se Luka Dončić kao lav na terenu, ubacio je 35 poena i zabeležio pet skokova i osam asistencija, ali to nije bilo dovoljno da njegov tim ostane u trci za prvi trofej u sezoni.

Ni arbitri nisu bili naklonjeni Slovencu na ovoj utakmici. Tukli su ga igrači Sparsa tokom čitavog meča, a zaštitu kakvu je očekivao od sudija nije dobio.

U jednom duelu dobio je lakat u facu Luka, a sudije su ostale neme. Bunio se Slovenac zbog sramne odluke, pa je na kraju uz bolan udarac dobio i tehničku grešku.

Pogledajte kakav faul nije sviran nad Dončićem.