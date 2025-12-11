Slušaj vest

Bivši košarkaš Crvene zvezde i ljubimac Delija, Čarls Dženkins, govorio je o predstojećem večitom derbiju.

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odmeriće snage u 15. kolu Evrolige (petak 20.30), što će biti njihov prvi međusobni okršaj ove sezone.

Popularni Đenka izneo je svoja očekivanja pred prvi evroligaški derbi.

"Moja prognoza je da pobeđujemo. Uvek će biti tako", rekao je u razgovoru za "Sport klub" Dženkins.

Oduševljen je rosterom Zvezde Amerikanac.

"Mislim da imamo izuzetno širok i raznovrstan sastav. Možemo da izvedemo postavu sa krupnim igračima, možemo da igramo ‘small-ball’ možemo da trčimo, a Codi Miller-McIntyre dobro organizuje napad, on je sjajan dodavač. Imamo i dobar šut, igru na niskom postu. Ovo je verovatno jedan od najboljih timova koje smo ikada imali".

Kada je reč o slabostima tima, Dženkins izdvaja samo jednu.

"Slabosti? Rekao bih – zdravlje. To je problem već nekoliko godina, taman kada nam krene, dese se neke povrede, ali to ne možemo da kontrolišemo. Sada mi svi deluju motivisano, trener je sjajan, nadam se samo da ćemo ostati zdravi i boriti se za play-off u drugom delu sezone".

Kurir sport/SK