Novi udarac za turski tim.
evroliga
NOĆNOJ MORI NEMA KRAJA! Kao da ih je neko prokleo ove sezone: Povredio se još jedan igrač Efesa!
Anadolu Efes baš nema sreće ove sezone.
Još jedan igrač turskog tima našao se na listi povređenih igrača.
Pred gostovanje Valenisiji Burak Jildizli doživeo je frakturu zgloba desne ruke i čeka ga minimum mesec dana pauze.
Efes od početka sezone kuburi sa povredama. Trenutno su van tima Papajanis, Larkin, Poarije, Doužer i Jlidizli.
Podsetimo, turski tim u četvrtak od 20.30 gostuje Valensiji u 15. kolu Evrolige.
Ekipa nakon 14 odigranih utakmica ima skor 5-9.
