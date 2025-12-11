Slušaj vest

Nakon deset godina, srpski košarkaš Boban Marjanović će ponovo igrati u ABA ligu pošto je potpisao ugovor sa ljubljanskom Ilirijom.

Bivši srpski reprezentativac doputovao je u Ljubljanu, gde je već odradio prvi trening sa novim saigračima.

Marjanović je čekao završetak administrativnih procedura kako bi i zvanično postao član Ilirije, debitanta u ovogodišnjem izdanju ABA lige.

Potrebna dokumentacija je u međuvremenu stigla, pa ga je slovenački klub predstavio kao novo, zvučno pojačanje.

Podsetimo, Marjanović je poslednji put u regionalnom šampionatu nastupao 2015. godine, kada je osvojio titulu sa Crvenom zvezdom.

Marjanović se nalazi u poznim godinama svoje karijere. Nakon devet godina u NBA se vratio u Evropu, ali epizoda u Fenerbahčeu je bila prilično kratka.

Nakon nje je otišao u Kinu, u Žejan Lajonse, za koje je igrao na pet utakmica i u proseku za 10,6 minuta u igri beležio 4,2 poena i 4,4 skokova.