Nikola Jokić iz večeri u veče dokazuje da je najbolji košarkaš na planeti u ovom trenutku i da mu niko nije ni blizu.

Čudesni Somborac je još jednom neverovatnom partijom doneo trijumf Denveru na gostovanju protiv Sakramenta - 136:105.

Kao od šale, Nikola je za svega 29 minuta igre zabeležio 36 poena uz 12 skokova, osam asistencija i dve ukradene lopte. Imao je impresivnih 14/16 iz igre (87.5 odsto), a ubacio je i dve trojke iz isto toliko pokušaja. Partija za udžbenike!

Ispisao je Nikola i nove stranice istoriji na ovom meču. Postao je igrač sa njaviše utakmica sa minimum 30 poena, 10 skokova i pet asistencija uz 80+ odsto šuta iz igre.

Poigravao se Nikola Jokić sa odbranom Kingsa od samog starta. Već u prvih 12 minuta igre spakovao je 16 poena, a njegovi Nagetsi imali su ubedljivu prednost 41:26.

Odmarao je malo u drugoj deonici, a kada se vratio na teren nastavio je da uništava prtivnike. Pogađao je iz svih mogućih pozicija, pa je na odmor otišao sa 23 postignuta poena, sedam skokova i tri asistencije (77:54).

Denver je imao ubedljivu prednost, pa nije bilo potrebe da preterano forsira u nastavku Jokić. Delio je asistencije, ubacio još 13 poena i onda otišao na zasluženi odmor.

Pored Srbina, na ovom meču istakao se Džamal Marej sa 21 poenom, Kem Džonson je ubacio 16, a Jonas Valančiunas 15 poena.

Najefikasniji u poraženom timu bio je bivši as Denvera, veteran Rasel Vestbruk sa 17 poena.

Kurir sport