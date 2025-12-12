Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Klipersa poraženi su na gostovanju od ekipe Hjuston Roketsa rezultatom 115:113.

Bogdan Bogdanović dobio je konkretniju minutažu na ovom meču i odmah pokazao treneru Tajronu Luu da treba ozbiljno da računa na njega.

Hjuston - Klipresi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Za 24 minuta igre kapiten naše reprezentacije zabeležio je 10 poena, pet skokova i dve asistencije. Šutirao je 2/4 iz igre i 4/4 sa linije za slobodna bacanja. Verovatno bi učinak bio daleko bolji, da ga Lu iz neobjašnivih razloga nije držao celu treću deonicu na klupi.

Najzaslužniji za trijumf Hjustona bio je turski centar Alperen Šengun, koji je meč završio sa 20 poena, 15 skokova i pet asistencija.

U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Ivica Zubac sa 33 poena, Lenard je ubacio 24, a Džejms Harden 22.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

