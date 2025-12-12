Slušaj vest

Nakon impresivnih brojki i rekorda koje je beležio u prethodnim sezonama, mislili smo da "bolje ne može", ali Nikola Jokić nas je ponovo razuverio. U njegovom slučaju - nebo je granica!

Denver je na gostovanju ubedljivo savladao Sakramento Kingse 136:105, a apsolutni junak trijumfa bio košarkaški čarobnjak iz Sombora.

Jokić je za svega 29 minuta igre zabeležio 36 poena uz 12 skokova, osam asistencija i dve ukradene lopte. Imao je impresivnih 14/16 iz igre (87.5 odsto), a ubacio je i dve trojke iz isto toliko pokušaja.

Odmah nakon meča isplivao je neverovatan podatak. Nikola je igrač sa najviše utakmica u istoriji NBA sa minimum 30 poena, 10 skokova i pet asistencija uz 80+ odsto šuta iz igre!

