Okršaj Sakramenta i Denvera uživo je pratio nekadašnji generalni menadžer Kingsa, proslavljeni srpski košarkaš Vlade Divac.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak srdačnog pozdrava Divca i Jokića pred start utakmice.

Vlade je zagrlio Nikolu, a onda su malo i proćaskali na parketu. U jednom trenutku Divac je zamolio Jokića da mu pokaže čuvene ožiljke na ruci.

Inače, Denver je ubedljivo slavio na ovom meču - 136:105, a Nikola Jokić utakmicu je završio sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija.

Detalji sa meča Sakramento - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić
Nikola Jokić
Nikola Jokić
Nikola Jokić