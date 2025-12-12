Srdačan pozdrav velikana srpske košarke.
nba
UVEK JE FEŠTA KAD SE SRBI SRETNU! Divac grlio Jokića, a onda tražio da mu pokaže jednu stvar! (VIDEO)
Okršaj Sakramenta i Denvera uživo je pratio nekadašnji generalni menadžer Kingsa, proslavljeni srpski košarkaš Vlade Divac.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak srdačnog pozdrava Divca i Jokića pred start utakmice.
Vlade je zagrlio Nikolu, a onda su malo i proćaskali na parketu. U jednom trenutku Divac je zamolio Jokića da mu pokaže čuvene ožiljke na ruci.
Inače, Denver je ubedljivo slavio na ovom meču - 136:105, a Nikola Jokić utakmicu je završio sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija.
Detalji sa meča Sakramento - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia
