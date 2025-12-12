Slušaj vest

Na krilima čudesnog Nikole Jokića Denver Nagetsi zabeležili su novi trijumf na gostovanju.

Tim iz Kolorada savladao je noćas u "Golden 1 centru" Kingse rezultatom 136:105, a fantastični Nikola meč je završio sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija.

1/7 Vidi galeriju Detalji sa meča Sakramento - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

U razgovoru sa Kejti Vindž, koji je usledio odmah po završetku utakmice, Jokić je izneo svoje utiske o meču.

"Bili smo profesionalni. Igrali smo na pravi način od samog početka. Nismo pravili glupe greške, glupe pokušaje i izgubljene lopte. Mislim da smo odigrali veoma profesionalnu utakmicu večeras", zadovoljan je bio Nikola.

Nikola ove sezone igra sjajno protiv Kingsa, pa je Amerikanku zanimalo u čemu je tajna.

"Domantas ne igra", ispalio je Jokić i nasmejao poznatu novinarku.

Reč je o sjajnom litvanskom centru Domantasu Sabonisu koji zbog problema sa povredom već duže vreme nije u sastavu Kingsa.

"Imaju mladog momka u reketu, mislim da smo u prednosti dole", dodao je Nikola.

Zanimljivo, Denveru je ovo bio 11. vezani trijumf na gostovanju, što je rekord franšize iz Kolorada.

"Voleo bih da imamo 11 uzastopnih pobeda kod kuće, ali izgleda da volimo da igramo na strani", rekao je Nikola.

Kurir sport