Partiju za košarkaške udžbenike prikazao je Nikola Jokić prethodne noći.

U ubedljivom trijumfu na gostovanju protiv Sakramenta (136:105) čudesni Somborac isporučio je 36 poena, 12 skokova i osam asistencija za svega 29 minuta igre. Uz to, imao je i fantastičnih 14/16 iz igre, 2/2 za tri poena.

Na konferenciji za medije, koja je usledila odmah nakon meča, trener Nagetsa Dejvid Adelman bacio je pogled na statistiku, a onda počeo da sipa hvalospeve na račun Srbina.

"Čoveče, mnogo svega! Ta efikasnost, 14/16 iz igre, pogodio je par trojki... Uvek doda pravi pas. Imao je 36/12/8 za tri četvrtine, za 29 minuta... Jednostavno, videli ste sve večeras", počeo je Adelman.

"Igrao je pik kao plejmejker. Odradio sjajan posao u blokovima. Igrali smo preko njega sve naše "split" akcije. On jednostavno pravi prave poteze sve vreme", dodao je trener Nagetsa.

Na kraju je sjajno poentirao Adelman.

"Znate, on je najbolji igrač na svetu. Tako da - zabavno je gledati ga kako igra".

