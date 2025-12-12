Impresivno izdanje Somborca u Sakramentu.
Dominacija Srbina u novom trijumfu Nagetsa: Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa meča protiv Kingsa (GALERIJA)
Na krilima fantastičnog Nikole Jokića Denver Nagetsi zabeležili su 11. uzastopni trijumf na gostujućem terenu.
Tim iz Kolorada savladao je Sakramento Kingse rezultatom 136:105, a Somborac je meč završio sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija.
Pogledajte foto galeriju Nikole Jokića sa meča protiv Sakramento Kingsa:
Detalji sa meča Sakramento - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia
