Na krilima fantastičnog Nikole Jokića Denver Nagetsi zabeležili su 11. uzastopni trijumf na gostujućem terenu.

Tim iz Kolorada savladao je Sakramento Kingse rezultatom 136:105, a Somborac je meč završio sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija.

Pogledajte foto galeriju Nikole Jokića sa meča protiv Sakramento Kingsa:

Detalji sa meča Sakramento - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA