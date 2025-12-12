ŠTA JE ČOVEK URADIO ZA SAMO 29 MINUTA - PA TO JE NESTVARNO! Zavalite se i uživajte u magiji Nikole Jokića! (VIDEO)
Taman kad pomislimo da nas više ništa ne može iznenaditi, kada je on u pitanju, Nikola Jokić ponovo pronađe način da nas ostavi bez teksta.
Somborac po ko zna koji put dokaza da je trenutno najbolji košarkaš na planeti.
Denver je prethodne noći ubedljivo na gostovanju savladao Sakramento Kingse 136:105, a Nikola je prikazao još jednu partiju za anale.
Za svega 29 minuta igre Srbin je zabeležio 36 poena uz 12 skokova, osam asistencija i dve ukradene lopte. Imao je impresivnih 14/16 iz igre (87.5 odsto), a ubacio je i dve trojke iz isto toliko pokušaja.
Ispisao je Nikola i nove stranice istorije na ovom meču. Postao je igrač sa njaviše utakmica sa minimum 30 poena, 10 skokova i pet asistencija uz 80+ odsto šuta iz igre.
Uživajte u najboljim potezima Nikole Jokića na meču protiv Kingsa:
Kurir sport