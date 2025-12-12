Slušaj vest

Taman kad pomislimo da nas više ništa ne može iznenaditi, kada je on u pitanju, Nikola Jokić ponovo pronađe način da nas ostavi bez teksta.

Somborac po ko zna koji put dokaza da je trenutno najbolji košarkaš na planeti.

Detalji sa meča Sakramento - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Denver je prethodne noći ubedljivo na gostovanju savladao Sakramento Kingse 136:105, a Nikola je prikazao još jednu partiju za anale.

Za svega 29 minuta igre Srbin je zabeležio 36 poena uz 12 skokova, osam asistencija i dve ukradene lopte. Imao je impresivnih 14/16 iz igre (87.5 odsto), a ubacio je i dve trojke iz isto toliko pokušaja.

Ispisao je Nikola i nove stranice istorije na ovom meču. Postao je igrač sa njaviše utakmica sa minimum 30 poena, 10 skokova i pet asistencija uz 80+ odsto šuta iz igre.

Uživajte u najboljim potezima Nikole Jokića na meču protiv Kingsa:

