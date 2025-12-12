HIT OBJAVA! NBA liga morala da se oglasila zbog majstorije Srbina: "Jokić - pravo iz Sombora!" (VIDEO)
Partiju za košarkaške udžbenike prikazao je Nikola Jokić prethodne noći.
Denver je na gostovanju savladao Kingse rezultatom 136:105, a apsolutni junak trijumfa bio je maestralni srpski košarkaš.
Nikola je za svega 29 minuta igre zabeležio 36 poena, 12 skokova i osam asistencija, uz šut iz igre 14/16.
Radio je bukvalno šta je hteo na terenu. Pogađao iz svih mogućih pozicija, dominirao u reketu, razigravao saigrače i čudesnim potezima izluđivao protivničke igrače i navijače.
U moru atraktivnih poteza koje je napravio na ovom meču jedan se posebno izdvojio. Izveo je svoj čuveni "Sombor šafl" i pogodio preko ruke svog čuvara Nikola.
Njegov magičan potez ekspresno je zapalio društvene mreže, a snimak je objavila i NBA liga na jednom od svojih naloga uz sjajan komentar:
"Ovaj potez Jokića dolazi pravo iz Sombora".
Kurir sport