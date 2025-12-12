Slušaj vest

Partiju za košarkaške udžbenike prikazao je Nikola Jokić prethodne noći.

Denver je na gostovanju savladao Kingse rezultatom 136:105, a apsolutni junak trijumfa bio je maestralni srpski košarkaš.

1/7 Vidi galeriju Detalji sa meča Sakramento - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Nikola je za svega 29 minuta igre zabeležio 36 poena, 12 skokova i osam asistencija, uz šut iz igre 14/16.

Radio je bukvalno šta je hteo na terenu. Pogađao iz svih mogućih pozicija, dominirao u reketu, razigravao saigrače i čudesnim potezima izluđivao protivničke igrače i navijače.

U moru atraktivnih poteza koje je napravio na ovom meču jedan se posebno izdvojio. Izveo je svoj čuveni "Sombor šafl" i pogodio preko ruke svog čuvara Nikola.

Njegov magičan potez ekspresno je zapalio društvene mreže, a snimak je objavila i NBA liga na jednom od svojih naloga uz sjajan komentar:

"Ovaj potez Jokića dolazi pravo iz Sombora".

Kurir sport