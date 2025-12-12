Slušaj vest

Nekadašnji NBA košarkaš Džejson Kolins otkrio je da mu je dijagnostifikovan jedan od najsmrtonosnijih tumora mozga - glioblastom.

Porodica bivšeg NBA asa letos je otkrila da se Kolins suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, a košarkaš je sada otkrio da boluje od glioblastoma u četvrtom stadijumu.

Nažalost, tumor je zahvatio obe hemisfere mozga i nije moguće operativno uklanjanje.

Kolins je otkrio da je prolazio kroz periode potpune dezorijentacije i izgubio kognitivne funkcije.

Nakon stabilizacije, započeo je terapije zračenjem i lekom Avastin, koje su mu pomogle da postepeno povrati jasnoću i funkcije.

1/5 Vidi galeriju Bivši NBA košarkaš - Džejson Kolins Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia, Alex Goodlett / Getty images / Profimedia, Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

Zbog genetike tumora, standardna hemoterapija ne deluje, pa se leči u Singapuru gde prima ciljanu hemoterapiju EDV metodom, koja nosi toksin direktno u tumor.

Paralelno se priprema personalizovana imunoterapija, koja predstavlja jednu od najperspektivnijih opcija za borbu protiv glioblastoma.

Iako su prognoze za pacijente sa glioblastom u četvrtom stadijumu loše, Kolins se ne predaje. Nada se da će njegovo lečenje jednog dana pomoći drugim pacijentima sa istom dijagnozom.

Šokantno priznanje

Kolins je u žižu javnosti dospeo 2013. godine kada je javno priznao da je homoseksualac.

Bivši centar je tako postao prvi sportista u četiri najvažnije američke sportske lige koji je to javno saopštio.

Kolins je u NBA ligi nastupao 13 sezona. Prvih sedam godina nosio je dres Nju Džersi Netsa, a kasnije je nastupao za Atlantu, Boston, Memfis, Minesotu i Vašington. Karijeru je završio u Bruklin Netsima.

Verenica

Džejson je u intervjuu koji je 2013. godine dao za popularni magazin "Sport ilustrejted" otkrio da je gej.

Situacija kod njega prilično je bizarna, pošto je nakon tog intervjua, njegovu istinu saznala i verenica, Kerolin Mos, sa kojom je osam godina bio u vezi.

Od 2014. godine Kolins je bio u vezi sa producentom Bronsonom Grinom, a na dresu je nosio broj 98, u čast Metjua Šeparda, Amerikancu koji je 1998. godine ubijen u zločinu iz mržnje u trenutku kada je imao 21 godinu.

Kurir sport