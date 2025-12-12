ČUVENI NBA AS SAOPŠTIO UŽASNU VEST - IMA SMRTONOSNI TUMOR! Bio je prvi košarkaš koji je javno priznao da je homoseksualac! Šokirao verenicu na bizaran način!
Nekadašnji NBA košarkaš Džejson Kolins otkrio je da mu je dijagnostifikovan jedan od najsmrtonosnijih tumora mozga - glioblastom.
Porodica bivšeg NBA asa letos je otkrila da se Kolins suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, a košarkaš je sada otkrio da boluje od glioblastoma u četvrtom stadijumu.
Nažalost, tumor je zahvatio obe hemisfere mozga i nije moguće operativno uklanjanje.
Kolins je otkrio da je prolazio kroz periode potpune dezorijentacije i izgubio kognitivne funkcije.
Nakon stabilizacije, započeo je terapije zračenjem i lekom Avastin, koje su mu pomogle da postepeno povrati jasnoću i funkcije.
Zbog genetike tumora, standardna hemoterapija ne deluje, pa se leči u Singapuru gde prima ciljanu hemoterapiju EDV metodom, koja nosi toksin direktno u tumor.
Paralelno se priprema personalizovana imunoterapija, koja predstavlja jednu od najperspektivnijih opcija za borbu protiv glioblastoma.
Iako su prognoze za pacijente sa glioblastom u četvrtom stadijumu loše, Kolins se ne predaje. Nada se da će njegovo lečenje jednog dana pomoći drugim pacijentima sa istom dijagnozom.
Šokantno priznanje
Kolins je u žižu javnosti dospeo 2013. godine kada je javno priznao da je homoseksualac.
Bivši centar je tako postao prvi sportista u četiri najvažnije američke sportske lige koji je to javno saopštio.
Kolins je u NBA ligi nastupao 13 sezona. Prvih sedam godina nosio je dres Nju Džersi Netsa, a kasnije je nastupao za Atlantu, Boston, Memfis, Minesotu i Vašington. Karijeru je završio u Bruklin Netsima.
Verenica
Džejson je u intervjuu koji je 2013. godine dao za popularni magazin "Sport ilustrejted" otkrio da je gej.
Situacija kod njega prilično je bizarna, pošto je nakon tog intervjua, njegovu istinu saznala i verenica, Kerolin Mos, sa kojom je osam godina bio u vezi.
Od 2014. godine Kolins je bio u vezi sa producentom Bronsonom Grinom, a na dresu je nosio broj 98, u čast Metjua Šeparda, Amerikancu koji je 1998. godine ubijen u zločinu iz mržnje u trenutku kada je imao 21 godinu.
Kurir sport