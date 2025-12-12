Slušaj vest

Govorilo se da bi Entoni Dejvis mogao da bude trejdovan u Detroit, međutim odatle javljaju da se to neće desiti.

Prema pisanju Omarija Sankofea iz "Detroit Free Press-a", Pistonsi nisu obavili nikakve razgovore sa Dalasom.

"Izvor upoznat sa razmišljanjem Pistonsa rekao je za Free Press da oni nisu imali razgovore sa Maveriksima u vezi trejda za Dejvisa", naveo je Sankofe.

"ESPN" je 9. decembra objavio da se očekuje da Pistonsi, zajedno sa Torontom i Atlantom, budu potencijalni kandidati za trejd Entonija Dejvisa.

Dejvis ove sezone beleži 19,6 poena, 10,2 skoka, 3,2 asistencije, 1,6 blokada i 1,2 ukradene lopte po meču.

Odigrao je 10 utakmica ove sezone jer je prethodno bio na pauzi zbog istegnuća mišića lista leve noge.

Dejvis ove sezone zarađuje 54,1 milion dolara, sledeće 58,5 miliona, a za sezonu 2027/28. ima opciju igrača vrednu 62,8 miliona, kada će imati 35 godina.

