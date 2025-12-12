Džej Di Notej u Partizanu?
Američki košarkaš Džej-Di Notej mogao bi da postane novi plejmejker Partizana.
Ovu informaciju je preneo poznati italijanski novinar Mateo Andreani.
As italijanskog Trapanija privlači pažnju nekoliko neimenovanih evroligaških klubova, ali je Partizan trenutno najbliže njegovom potpisu.
Reč je o košarkašu koji je nastupao za Arkanzas Rejzorbekse i Džeksonvil Dolfinse na koledžu, da bi potom 2022. godine stigao u Aris gde se zadržao do leta 2023. godine.
Tada je zadužio opremu Trapanija u kojoj ove sezone u proseku beleži 13,3 poena, tri skoka i 2,7 asistencija.
