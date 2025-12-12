Slušaj vest

Košarkaši Mege pobedili su danas na svom terenu ekipu Zadra sa 90:89 (16:20, 31:19, 15:27, 28:23), u utakmici desetog kola Grupe B ABA lige.

Mega je upisala treću pobedu u sezoni i sada ima isti skor kao i Zadar - 3/6.

Ekipu Mege je do pobede vodio Asim Đulović sa 34 poena, a najbolje ga je pratio Savo Drezgić koji je ubacio 19. U redovima Zadra najbolji je bio Vladimir Mihailović sa 32 poena.

Mega će u narednoj rundi takmičenja dočekati Cedevita Olimpiju, dok će ugostiti Iliriju.

Košarkaši Splita su na svom parketu slavili protiv Igokee posle produžetka sa 98:93 (18:27, 15:11, 20:17, 28:26, 17:12), u desetom kolu Grupe A.

Džejkob Stivens je ubacio 21 poen i bio je najbolji u pobedničkom timu, Zoran Dragić je dodao 16, a Noa Svoboda 15 poena. U timu Igokee najefikasniji je bio Džavon Bes sa 26 poena.

Ekipa Splita sada ima tri pobede i šest poraza, dok je Igokea na skoru 4/4.

Split će u narednom kolu gostovati Klužu, dok će Igokea u goste FMP-u.