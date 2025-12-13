Tristan Vukčević odigrao je odličnu utakmicu u porazu Vašintgton Vizardsa od Klivlend Kavalirsa
NBA
TRISTAN VUKČEVIĆ NASTAVIO DA BLISTA, ALI VAŠINGTONU NEMA SPASA! Vizardsi ponovo izgubili uz odličan meč reprezentativca Srbije!
U noći između petka i subote odigrano je ukupno sedam mečeva u NBA ligi i viđeno je puno uzbuđenja.
NBA liga mečevi odigrani u noći između petka 12. i subote 13. decembra Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Od srpskih košarkaša na terenu je bio Tristan Vukčević koji je odigrao odlično, ali je njegov Vašington nastavio sa porazima. Vizardsi su izgubili od Klivlend Kavalirsa i to na domaćem terenu rezultatom 130:126, a Vukčević je imao učinak od 14 poena, pet skokova i jedne asistencije.
Tristan Vukčević u NBA ligi Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia
Najbolji u pobedničkom timu bio je Donovan Mičel koji je ubacio čak 48 poena, dok je kod Vašingtona bolji od ostalih bio Karington sa 27 poena.
Ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
