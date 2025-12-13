Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je ukupno sedam mečeva u NBA ligi i viđeno je puno uzbuđenja.

NBA liga mečevi odigrani u noći između petka 12. i subote 13. decembra Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Od srpskih košarkaša na terenu je bio Tristan Vukčević koji je odigrao odlično, ali je njegov Vašington nastavio sa porazima. Vizardsi su izgubili od Klivlend Kavalirsa i to na domaćem terenu rezultatom 130:126, a Vukčević je imao učinak od 14 poena, pet skokova i jedne asistencije.

Tristan Vukčević u NBA ligi Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia

Najbolji u pobedničkom timu bio je Donovan Mičel koji je ubacio čak 48 poena, dok je kod Vašingtona bolji od ostalih bio Karington sa 27 poena. 

Ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

Ne propustiteKošarkaOvako je Tristan Vukčević odigrao meč sezone: Pogledajte najbolje poteze srpskog košarkaša sa utakmice protiv Atlante (VIDEO)
Tristan Vukčević
KošarkaPARTIJA SEZONE TRISTANA VUKČEVIĆA! Srbin blistao u novom porazu Vizardsa!
Tristan Vukčević
KošarkaUH, KAKAV DEBAKL VAŠINGTONA: Tristan Vukčević dvocifren
Tristan Vukčević
KošarkaPARTIJA SEZONE MLADOG SRBINA! Strpljivo čekao šansu i dočekao je: Bio je najefikasniji u svom timu! Pogledajte najbolje poteze Tristana protiv File!
Tristan Vukčević

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir