Od srpskih košarkaša na terenu je bio Tristan Vukčević koji je odigrao odlično, ali je njegov Vašington nastavio sa porazima. Vizardsi su izgubili od Klivlend Kavalirsa i to na domaćem terenu rezultatom 130:126, a Vukčević je imao učinak od 14 poena, pet skokova i jedne asistencije.