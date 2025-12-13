Džoel Embid podsetio je na stare dane i odigrao odličan meč u pobedi Filadelfije protiv Indijane
NBA
DŽOEL EMBID KONAČNO NA MVP NIVOU! Brutalna partija centra Filadelfije za pobedu protiv Indijane (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između petka i subote odigrano je ukupno sedam mečeva u NBA ligi i viđeno je puno uzbuđenja.
NBA liga mečevi odigrani u noći između petka 12. i subote 13. decembra Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Filadelfija Seventisiksersi savladali su Indijana Pejserse sa 115:105, a brutalan meč odigrao je Džoel Embid.
Embid je konačno bio na MVP nivou i susret je završio sa 39 poena, devet skokova i tri asistencije. Uz njega, u Filadelfiji se istakao i Pol Džordž sa 23 poena, dok je kod Indijane bolji od ostalih bio Paskal Sijakam koji je ubacio 20 poena.
Pogledajte detalje sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši