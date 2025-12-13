Majkl Porter Džunior nastavio je sa fenomenalnim partijama koje pruža od odlaska iz Denver Nagetsa, ali bez Nikole Jokića u timu pobede više nisu tako česte. Porter je u porazu Bruklina od Dalasa (119:111) upisao 34 poena, četiri skoka i tri asistencije, ali to nije bilo dovoljno da se na kraju raduje.