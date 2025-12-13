Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je ukupno sedam mečeva u NBA ligi i viđeno je puno uzbuđenja.

NBA liga mečevi odigrani u noći između petka 12. i subote 13. decembra Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Majkl Porter Džunior nastavio je sa fenomenalnim partijama koje pruža od odlaska iz Denver Nagetsa, ali bez Nikole Jokića u timu pobede više nisu tako česte. Porter je u porazu Bruklina od Dalasa (119:111) upisao 34 poena, četiri skoka i tri asistencije, ali to nije bilo dovoljno da se na kraju raduje.

Entoni Dejvis sa 24 poena i 14 skokova i Kuper Fleg koji je imao 22 poena, osam asistencija i pet skokova, uspeli su da donesu Dalasu slavlje na kraju susreta.

Pogledajte i detalje sa ove utakmice:

