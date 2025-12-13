Čikago Bulsi bili su bolji od Šarlot Hornetsa u gostima, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča
NBA
ČIKAGO SLAVIO U ŠARLOTU: Ovako su Bulsi srušili Hornetse (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između petka i subote odigrano je ukupno sedam mečeva u NBA ligi i viđeno je puno uzbuđenja.
NBA liga mečevi odigrani u noći između petka 12. i subote 13. decembra Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Ekipa Čikago Bulsa savladala je Šarlot Hornetse u gostima rezultatom 129:126, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši