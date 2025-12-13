Slušaj vest

U noći između petka i subote odigrano je ukupno sedam mečeva u NBA ligi i viđeno je puno uzbuđenja.

NBA liga mečevi odigrani u noći između petka 12. i subote 13. decembra Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Minesota Timbervulvsi stigli su do velike pobede protiv Golden Stejt Voriorsa u gostima (120:127), a najzanimljivije detalje sa ovog meča možete pogledati u sledećem snimku:

Ne propustiteKošarkaDŽEZERI SRUŠILI GRIZLIJE: Juta bolja od Memfisa u gostima, ovo su najzanimljiviji detalji sa meča (VIDEO)
Memfis - Juta NBA
KošarkaDETROIT DEMOLIRAO ATLANTU: Pogledajte na koji način su Pistonsi stigli do ubedljive pobede (VIDEO)
Detroit - Atlanta NBA
KošarkaČIKAGO SLAVIO U ŠARLOTU: Ovako su Bulsi srušili Hornetse (VIDEO)
Šarlot - Čikago NBA
KošarkaNAPUSTIO JOKIĆA, PA ZABLISTAO, ALI - NI TO NIJE DOVOLJNO! Bivši Nikolin saigrač odigrao sjajan meč, pa na kraju položio oružje (VIDEO)
Entoni Dejvis Majkl Porter Džunior NBA
KošarkaDŽOEL EMBID KONAČNO NA MVP NIVOU! Brutalna partija centra Filadelfije za pobedu protiv Indijane (VIDEO)
Džoel Embid Filadelfija NBA
KošarkaTRISTAN VUKČEVIĆ NASTAVIO DA BLISTA, ALI VAŠINGTONU NEMA SPASA! Vizardsi ponovo izgubili uz odličan meč reprezentativca Srbije!
Tristan Vukčević NBA

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir