Golden Stejt Voriorsi morali su da polože oružje protiv Minesota Timbervulvsa
NBA
VUKOVI RAZORUŽALI RATNIKE: Minesota savladala Golden Stejt u gostima (VIDEO)
U noći između petka i subote odigrano je ukupno sedam mečeva u NBA ligi i viđeno je puno uzbuđenja.
NBA liga mečevi odigrani u noći između petka 12. i subote 13. decembra Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Minesota Timbervulvsi stigli su do velike pobede protiv Golden Stejt Voriorsa u gostima (120:127), a najzanimljivije detalje sa ovog meča možete pogledati u sledećem snimku:
