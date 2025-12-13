Slušaj vest

Košarka ili? Sinoćnja NBA noć bila je pravo košarkaško ludilo o kojem svi bruje...

Sedam utakmica donelo je neverovatnih 1.721 poen, što daje prosek od gotovo 246 poena po meču i potvrđuje da liga danas sve više liči na zabavu u kojoj je cilj samo jedan - ofanziva.

Rezultati FILADELFIJA – INDIJANA 115:105 DETROIT – ATLANTA 142:115 KLIVELEND – VAŠINGTON 130:126 ČIKAGO – ŠARLOT 129:126 JUTA – MEMFIS 130:126 DALAS – BRUKLIN 119:111 MINESOTA – GOLDEN STEJT 127:120

Brze tranzicije, otvorene odbrane i eksplozivni napadi pretvorili su svaku utakmicu u pravi festival poena, a najbolji strelci sinoć su dominirali - Embid, Mičel i Kari i time su lupili pečat na potvrdi da se u NBA u regulanom delu sezone igra samo napad.

1/6 Vidi galeriju NBA liga mečevi odigrani u noći između petka 12. i subote 13. decembra Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Timovi su više puta prelazili granicu od 250 poena kombinovano, a Detroit i Atlanta skoro su dohvatili 260, što je još pre samo desetak godina bilo gotovo nezamislivo.

Danas, gotovo svaki meč pruža pravu poslasticu za ljubitelje golgeterske košarke, dok tradicionalisti koji vole tvrdu igru ponekad gledaju u čudu, pitajući se gde su nestale odbrane.

NBA liga je očigledno u fazi u kojoj poeni padaju kao na filmskoj traci, a sinoć je to bilo jasno više nego ikada.

Ako voliš brzu, dinamičnu i spektakularnu igru, ovo je prava liga za tebe, ako ne - Evroliga. Tu već može da se vidi i nešto drugačije.