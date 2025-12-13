Viktor Vembanjama imao je poprilično smelu i hrabru izjavu o Nikoli Jokiću
Francuski centar Viktor Vembanjama je prilično samouveren kada je reč o njegovom mestu među najboljim igračima NBA lige.
I dalje je van parketa. Propustio je 12 uzastopnih utakmica nakon što je povredio list sredinom novembra i uskoro se očekuje da će se vratiti. Vembi je generacijski talenat i od njega se očekuje da u skorije vreme prigli MVP nagradu.
U godinama kada se za nju bore Nikola Jokić, Šej Gildžes-Aleksander i Janis Adetokumbo, Viktor Vembanjama veruje da je on bolji od svih kada je zdrav.
Viktor Vembanjama i Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
"Jokić je najbolji ofanzivni igrač, ali ne mislim da je on najbolji košarkaš od svih. To je između Janisa i Šaja. Kada se ja vratim na parket, to ću biti ja", kazao je Francuz.
Kurir sport / Sportske.net
