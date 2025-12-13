DA LI JE NORMALAN?!

Francuski centar Viktor Vembanjama je prilično samouveren kada je reč o njegovom mestu među najboljim igračima NBA lige.

I dalje je van parketa. Propustio je 12 uzastopnih utakmica nakon što je povredio list sredinom novembra i uskoro se očekuje da će se vratiti. Vembi je generacijski talenat i od njega se očekuje da u skorije vreme prigli MVP nagradu.

U godinama kada se za nju bore Nikola Jokić, Šej Gildžes-Aleksander i Janis Adetokumbo, Viktor Vembanjama veruje da je on bolji od svih kada je zdrav.

"Jokić je najbolji ofanzivni igrač, ali ne mislim da je on najbolji košarkaš od svih. To je između Janisa i Šaja. Kada se ja vratim na parket, to ću biti ja", kazao je Francuz.

