Slušaj vest

Francuski centar Viktor Vembanjama je prilično samouveren kada je reč o njegovom mestu među najboljim igračima NBA lige.

I dalje je van parketa. Propustio je 12 uzastopnih utakmica nakon što je povredio list sredinom novembra i uskoro se očekuje da će se vratiti. Vembi je generacijski talenat i od njega se očekuje da u skorije vreme prigli MVP nagradu.

U godinama kada se za nju bore Nikola Jokić, Šej Gildžes-Aleksander i Janis Adetokumbo, Viktor Vembanjama veruje da je on bolji od svih kada je zdrav.

Viktor Vembanjama i Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Jokić je najbolji ofanzivni igrač, ali ne mislim da je on najbolji košarkaš od svih. To je između Janisa i Šaja. Kada se ja vratim na parket, to ću biti ja", kazao je Francuz.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteKošarkaKARI U 2025. ZARADIO GOTOVO 100 MILIONA VIŠE OD JOKIĆA! Nikolina ukupna zarada iznenadila sve - Srbin svojom krivicom ostao bez silnih miliona!
Nikola Jokić
KošarkaHIT OBJAVA! NBA liga morala da se oglasila zbog majstorije Srbina: "Jokić - pravo iz Sombora!" (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaŠTA JE ČOVEK URADIO ZA SAMO 29 MINUTA - PA TO JE NESTVARNO! Zavalite se i uživajte u magiji Nikole Jokića! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNJEGOVE REČI O JOKIĆU ODZVANJAJU AMERIKOM! Pogledao Nikolinu statistiku, pa zagrmeo na konferenciji: On je najbolji na svetu!
Nikola Jokić na meču Atlanta Hoks - Denver Nagets

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir