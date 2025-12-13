Slušaj vest

Trener Oklahoma Siti Tandera Mark Degnolt izjavio je da se srpski košarkaš Nikola Topić na izuzetan način nosi sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, nakon što mu je dijagnostikovan rak testisa.

Topić se trenutno nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se oporavlja, zbog čega nije otputovao sa ekipom u Las Vegas, gde Oklahoma, aktuelni šampion NBA lige, igra polufinale NBA kupa protiv San Antonija.

"Plan je da nastavi sa oporavkom i da ostane tamo gde se trenutno nalazi. Ovo je veoma ozbiljna situacija, ali on se s njom nosi onako kako jedna osoba od 18 ili 19 godina može. Već je prošle sezone pokazao izuzetnu zrelost posle teške povrede koja ga je dugo odvojila od terena", rekao je Degnolt.

1/5 Vidi galeriju Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Trener Tandera naglasio je da je Topićev odnos prema radu i timu primer drugima.

"Ima mnogo nevidljivog rada i teških dana, a on je pokazao da ume da izdrži. Sada je u pitanju zdravlje, ali pokazuje istu zrelost. Kada je sa ekipom, radi sve što može, trenira koliko mu stanje dozvoljava i želi da spreman dočeka povratak. Saigrači su uz njega i on se sa svim ovim nosi na izuzetan način", dodao je Degnolt.

Podršku Topiću uputio je i jedan od lidera ekipe Džejlen Vilijams.

"Imam ogromno poštovanje prema njemu. Veoma je mlad, a i dalje dolazi, trenira i šutira. Smiren je, ne žali sebe i to mnogo govori o njegovom karakteru. Ponosan sam na njega i želim mu brz oporavak", rekao je Vilijams.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: