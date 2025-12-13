Slušaj vest

Nema odmora za KK Partizan. Crno-beli će posle velike pobede u evroligaškom večitom derbiju već u nedelju od 21 čas ponovo na teren i to protiv FMP Železnika u ABA ligi, a trener ekipe, Mirko Ocokoljić pozvao je na oprez uoči ovog duela.

- Očekuje nas teška utakmica, jer FMP ume često da nas iznenadi promenama igre. Moramo da budemo maksimalno koncentrisani, disciplinovani u oba pravca i da odgovorimo na svaki njihov pokušaj da promene ritam meča - istakao je Ocokoljić.

Mirko Ocokoljić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na njegove reči nadovezao se Sterling Braun.

- Na svaku utakmicu izlazimo sa istim ciljem, da pobedimo. Tako radimo od početka sezone i to se neće menjati. Moramo da nastavimo u istom ritmu, da se međusobno bolje razumemo, učimo jedni od drugih i da igramo kao tim kako bismo to ostvarili i u ovoj utakmici - dodao je Braun.

FMP i Partizan će svoj meč 10. kola A grupe ABA lige odigrati u nedelju od 21 čas u Železniku. Partizan trenutno ima učinak 6-1, a FMP 4-4.

