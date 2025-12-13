Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Budućnosti bio je Oleksandr Kovlijar sa 12 poena. Jogi Ferel je dodao 11 poena, po devet poena su upisali srpski krilni centar Nikola Tanasković, Džuvan Morgan i Džeri Butsijel, koji je zabeležio i osam skokova, dok su Rašid Sulejmon i Flečer Megi postigli po osam poena.

U ekipi Ilirije najefikasniji je bio Edo Murić sa 19 poena, dok je Vendel Grin Džunior dodao 14 poena.

Srpski centar Boban Marjanović je u svom debiju za ekipu Ilirije zabeležio šest poena, dva skoka i jednu asistenciju.

Budućnost je prva na tabeli Grupe B sa sedam pobeda i dva poraza, dok Ilirija zauzima pretposlednje, osmo mesto sa skorom 2/7.

Budućnost će u narednom kolu u Podgorici dočekati Beč, dok će Ilirija igrati na gostujućem terenu protiv Zadra.

(Beta)

