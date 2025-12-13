Slušaj vest

"Radi se o jednom veoma kvalitetnom timu. Naš zadatak biće, s jedne strane, da im fizički odgovorimo, da zaustavimo njihov kontranapad i da im ne dozvolimo lake poene iz ofanzivnog skoka. S druge strane, moramo da pokušamo, uprkos njihovoj agresivnoj odbrani, da budemo fokusirani na naše napadačke zadatke i da pokažemo čvrstinu", naveo je Jovanović, a preneo sajt kluba.

Spartak će u nedelju od 19 časova na gostujućem terenu u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde, u utakmici 10. kola Grupe B prve faze regionalne ABA lige.

Oba kluba imaju po pet pobeda i tri poraza u ABA ligi, Spartak je četvrti na tabeli Grupe B, dok je Crvena zvezda treća.

"Otkako je trener Saša Obradović došao, tim je doživeo vidljiv preporod. Udario je svoj trenerski pečat načinom na koji igraju odbranu i intenzitetom kojim tu kvalitetnu odbranu pretvaraju u tranzicijski napad. Čeka nas tim koji na svakoj poziciji ima izuzetno kvalitetne igrače, sposobne da kreiraju poene i za sebe i za druge. Imaju drugi defanzivni rejting u Evroligi, a takođe su po broju skokova u napadu na drugom mestu", rekao je Jovanović.

Spartak je u prvom ovosezonskom duelu protiv Crvene zvezde, u Subotici pobedio 85:80.

Klub iz Subotice će dva dana nakon duela sa Crvenom zvezdom igrati na gostujućem terenu protiv Le Mana, u utakmici poslednjeg, šestog kola Grupe H prve faze FIBA Lige šampiona.

"Mi ;ulazimo u jednu zahtevnu sedmicu, obzirom da nas u tri dana čekaju dva vrlo teška gostovanja, uz sve probleme sa kojima se suočavamo, pre svega kada govorimo o rosteru. Prvi izazov je Zvezda", kazao je Jovanović.

Košarkaš Spartaka Vojin Medarević rekao je da njegovu ekipu očekuje veoma teška utakmica, ali da on i njegovi saigrači dobro poznaju svog protivnika i veruju u svoj plan igre.

"Očekuje nas veoma teška utakmica protiv ekipe Crvene zvezde. Znamo njihove kvalitete i način na koji igraju, i ozbiljno se spremamo. Verujem u naš plan, kao i u energiju koju će ekipa pokazati na utakmici", kazao je krilni centar Spartaka.

(Beta)