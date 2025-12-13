Slušaj vest

Trener FMP-a Saša Nikitović veruje da će njegov tim pružiti dobru partiju protiv Partizana u ABA ligi.

FMP će u Železniku u meču 10. kola Grupe A dočekati Partizan u nedelju od 21.00:

Partizan - FMP

- Još jedna utakmica u nizu za nas na domaćem terenu. Prioritet nam je maksimalna odbrana domaćeg terena, a sigurno da to zavisi i od protivnika. U ovom trenutku nam dolazi jedan od najjačih protivnika u ligi. Moramo da budemo na svom maksimumu, možda i više od toga kako bismo odigrali utakmicu na nivou prošle protiv Partizana - rekao je Nikitović.

U dosadašnjem delu Partizan ima skor 6-1, a FMP 4-4.

- Fokusiramo se na svoje stvari, na detalje koji će nam pomoći da napravimo najbolji mogući rezultat. Motivacije i energije nam neće manjkati. Očekujem veoma tvrd meč i nadam se odbrani domaćeg terena - rekao je Nikitović.

