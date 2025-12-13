- Još jedna utakmica u nizu za nas na domaćem terenu. Prioritet nam je maksimalna odbrana domaćeg terena, a sigurno da to zavisi i od protivnika. U ovom trenutku nam dolazi jedan od najjačih protivnika u ligi. Moramo da budemo na svom maksimumu, možda i više od toga kako bismo odigrali utakmicu na nivou prošle protiv Partizana - rekao je Nikitović.