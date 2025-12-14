Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Spartak iz Subotice od 19.00 u meču 10. kola ABA lige.

Zvezda nakon teškog poraza od Partizana pre dva dana u Evroligi, dočekuje opasni tim iz Subotice koji je u prvom delu sezone bio bolji od crveno-belih.

Spartak trenutno ima četiri vezane pobede nad Zvezdom.

Prenos utakmica Crvena zvezda - Spartak možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.

