Crvena zvezda dočekuje Spartak od 19.00 u okviru 10. kola ABA lige.
biće napeto
ZVEZDA DOČEKUJE SPARTAK POSLE ŠOKA U DERBIJU! Evo gde možete gledati meč!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Spartak iz Subotice od 19.00 u meču 10. kola ABA lige.
Zvezda nakon teškog poraza od Partizana pre dva dana u Evroligi, dočekuje opasni tim iz Subotice koji je u prvom delu sezone bio bolji od crveno-belih.
Crvena zvezda - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Spartak trenutno ima četiri vezane pobede nad Zvezdom.
Prenos utakmica Crvena zvezda - Spartak možete gledati na TV Arena sport premium 1 kanalu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši