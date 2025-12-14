Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostuju FMP-u od 21.00 u 10 kolu ABA lige.

U petak, Partizan je ostvario važnu pobedu u Evroligi nad Crvenom zvezdom, posle preokreta i minusa od čak 16 poena razlike.

Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U prvom delu sezone Partizan je pobedio FMP, ali je na tom meču Karlik Džons doživeo tešku povredu stopala.

Duel iz Železnika od 21.00 možete pratiti uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

Ne propustiteEvroligaSTRANCI PLASIRALI BOMBU! Ovo je novi trener Partizana - preokret u Humskoj?
Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju KK Partizan
KošarkaDAN POSLE DERBIJA! Oglasio se Saša Obradović, evo šta je rekao o porazu od Partizana!
Saša Obradović
EvroligaZVEZDA IMA SKORO 100 BACANJA VIŠE OD PARTIZANA U EVROLIGI! Crveno-beli i u derbiju, u grotlu Grobara", imali više penala od večitog rivala!
EvroligaCRVENA ZVEZDA OŠTEĆENJA U VEČITOM DERBIJU! Pojavila se kompletna analiza sudijskih grešaka u pobedi Partizana!
Saša Obradović KK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

Ovako su Grobari dočekali igrače Partizana Izvor: Kurir