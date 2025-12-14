FMP dočekuje Partizan od 21.00 u 10. kolu ABA lige.
borba u najavi
POSLE LUDE POBEDE U DERBIJU! Partizan gostuje u FMP-u: Evo gde možete gledati prenos utakmice iz Železnika!
U petak, Partizan je ostvario važnu pobedu u Evroligi nad Crvenom zvezdom, posle preokreta i minusa od čak 16 poena razlike.
Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
U prvom delu sezone Partizan je pobedio FMP, ali je na tom meču Karlik Džons doživeo tešku povredu stopala.
Duel iz Železnika od 21.00 možete pratiti uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
