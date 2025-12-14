Slušaj vest

Košarkaši San Antonio Sparsa plasirali su se u veliko finale NBA kupa, pošto su prethodne noći u Las Vegasu savladali Oklahomu rezultatom 111:109.

Sparsi su tako prekinuli nestvaran niz Tandera od 16 vezanih trijumfa i naneli im tek drugi poraz od starta sezone.

1/6 Vidi galeriju Polufinale NBA kupa, Oklahoma - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U finalu će odmeriti snage sa Njujork Niksima, koji su u drugom polufinalnom okršaju savladali Orlando Medžik.

Oklahoma je odlično otvorila meč, u prvoj deonici stekla je dvocifrenu prednost i delovalo je da će rutinski ostvariti još jedan trijumf u nizu. Međutim, Sparsi su se u drugoj četvrtini vratili u igru i nagovestili žestoku borbu do samog kraja. Smanjivali su polako zaostatak, da bi u finišu treće stigli i do preokreta. U poslednjoj deoni viđeno je nekoliko promena u vođstvu, a u neizvesnoj završnici bolje se snašla ekipa San Antonija, koja je na kraju zasluženo stigla do trijumfa.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Devin Vesel sa 23 poena. Sjajnu partiju pružio je i Viktor Vembanjama, koji se posle duže pauze vratio u velikom stilu. Za 20 minuta igre ubacio je 22 poena i zabeležio 20 skokova. Isti broj poena upisali su još i Foks i Stefon Kesl.

U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 29 poena, dok su po 17 ubacili Vilijams i Holmbren.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport