Košarkaši Panatinaikosa deklasirali su na gostovanju AEK 101:63 u 10. kolu grčkog prvenstva.

Posle dva uzastopna poraza u Evroligi, PAO je iskalio bes na timu koji sa klupe predvodi iskusni srpski stručnjak Dragan Šakota.

U pobedničkom sastavu najefikasniji bio je Nikos Rogavopulos sa 19 poena, a pratio ga je Omer Jurtseven sa 17. Dvocifren učinak imao je i Vasilis Toliopulos, koji je meč završio sa 14 poena.

U poraženoj ekipi istakao se Kris Silva sa 19 poena.

Uzdrmani PAO sada očekuju ozbiljni izazovi u Evroligi. Prvo će gostovati Fenerbahčeu, a onda na svom terenu dočekuju lidera - Hapoel iz Tel Aviva.

