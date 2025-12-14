Posle dva uzastopna poraza u Evroligi, PAO je iskalio bes na timu koji sa klupe predvodi iskusni srpski stručnjak Dragan Šakota.
Košarka
ISKUSNI SRPSKI TRENER DOŽIVEO PRAVU KATASTROFU! Atamanov PAO iskalio bes na AEK-u!
Slušaj vest
Košarkaši Panatinaikosa deklasirali su na gostovanju AEK 101:63 u 10. kolu grčkog prvenstva.
Posle dva uzastopna poraza u Evroligi, PAO je iskalio bes na timu koji sa klupe predvodi iskusni srpski stručnjak Dragan Šakota.
U pobedničkom sastavu najefikasniji bio je Nikos Rogavopulos sa 19 poena, a pratio ga je Omer Jurtseven sa 17. Dvocifren učinak imao je i Vasilis Toliopulos, koji je meč završio sa 14 poena.
U poraženoj ekipi istakao se Kris Silva sa 19 poena.
Uzdrmani PAO sada očekuju ozbiljni izazovi u Evroligi. Prvo će gostovati Fenerbahčeu, a onda na svom terenu dočekuju lidera - Hapoel iz Tel Aviva.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši