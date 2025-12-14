Slušaj vest

Dileme više nema - NBA pokreće svoje takmičenje u Evropi, a u njemu neće biti mesta sa najjače srpske klubove Partizan i Crvenu zvezdu.

NBA, barem u ovom momentu, nije zainteresovan za ono što srpski klubovi donose evropskoj košarci i mogu da pruže novom takmičnju, pa su trenutno daleko od bilo kakvih planova, za razliku nekih drugih evroligaških timova.

Polako ali sigurno pojavljuje se sve više informacija o novom projektu koji će po svemu sudeći startovati na jesen 2027. godine.

Nove detalje o samom takmičenju otkrio je prvi čovek Košarkaškog saveza Italije Đani Petrući. Italijan je potvrdio da je projekat NBA Evropa sve bliži realizaciji i da se privode kraju pregovori sa ekipama koje bi trebalo da budu učesnice u istorijskoj sezoni takmičenja koje će pokušati da zaseni Evroligu.

"Biće to liga sa 16 timova. Učestvovaće sve glavne evropske prestonice uključujući Rim u Italiji, pored Milana. To je u osnovi gotova stvar. Čak bih rekao da je zvanično. Komesar NBA lige Adam Silver je to rekao pre nekoliko meseci, a rukovodioci FIBA su mi to potvrdili baš pre neki dan. Biće to liga sa 16 timova, sa nekim stalnim članovima i drugima koji se kvalifikuju na osnovu sportskih zasluga", kaže Petrući.

Velikani evropskog fudbala formiraće svoje košarkaške timove, pa ćemo u novom takmičenju tako gledati Pari Sen Žermen, Mančester...

"Ako je Mančester Junajted, tim koji ima najviše navijača na svetu, već rekao "da" ovom projektu, sigurno postoji razlog, zar ne?", ističe Petrući u razgovoru za "Korijere delo Sport".

Mančester junajted Foto: News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia

Petrući otkriva da je pored Mančestera interesovanje potvrdio i aktuelni prvak Evrope u fudbalu Pari Sen Žermen, ali i jedan velikan iz Londona.

Jedna od ključnih karakteristika ovog projekta je partnerstvo između NBA i FIBA, što dodatno legitimizuje i osnažuje koncept lige. Petrući je naglasio da će ova nova liga obogatiti evropski košarkaški sistem, doneti nove resurse i pružiti dodatnu zabavu navijačima.

"Svi registrovani klubovi moraju nastaviti takmičenje u svojim nacionalnim ligama," objasnio je Petrući, naglašavajući važnost održavanja postojećih struktura takmičenja.

Sve glavne evropske prestonice će biti uključene - uključujući Rim u Italiji, zajedno sa Milanom, otkriva Petrući.

"Tim u Rimu? Da, Rim će biti deo toga. Postoji vrlo konkretna mogućnost vezana za jednog izuzetno bogatog preduzetnik", ostao je misteriozan Petrući.

Planirano je da NBA Evropa počne sa radom 2027. godine, što znači su u toku intenzivne pripreme i formiranje konačne strukture takmičenja. Očekuje se da će ovaj poduhvat izazvati veliki interes među navijačima, kao i među sponzorima i medijima, s obzirom na to da će uključivati neke od najpoznatijih i najuspešnijih klubova iz Evrope.

U okviru ovog projekta, planira se organizacija mečeva koji bi se održavali na raznim lokacijama širom Evrope. Ovo bi dodatno omogućilo navijačima da uživaju u košarkaškim spektaklima u njihovim gradovima, što bi moglo doprineti popularizaciji sporta.

Petrući je izrazio zadovoljstvo zbog saradnje između NBA i FIBA, verujući da će to doneti stabilnost i održivost celom konceptu.

Srbija ih ne zanima

NBA trenutno ne zanimaju tradicija, popularnost sporta, rezultati, navijači... Sve se vriti isključivo oko novca.

Naše tržište im nije zanimljivo, pa o Partizanu i Crvenoj zvezdi trenutno ne razmišljaju. Ovo podneblje nije zanimljivo zbog marketinga, nemaju interes da im timovi iz Srbije budu u takmičenju i akcenat im je na klubovima iz Zapadne Evrope i sa velikih tržišta.

