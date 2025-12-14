Slušaj vest

Izjava francuskog superstara Viktora Vembanjame izazvala je lavinu reakcija "preko bare".

Košarkaši San Antonio Sparsa plasirali su se u veliko finale NBA kupa, pošto su prethodne noći u Las Vegasu savladali Oklahomu rezultatom 111:109.

Sparsi su tako prekinuli nestvaran niz Tandera od 16 vezanih trijumfa i naneli im tek drugi poraz od starta sezone.

Najbolji igrač San Antonija Viktor Vembanjama vratio se posle mesec dana pauze i odigrao sjajno. Za 20 minuta igre ubacio je 22 poena, a čak 15 postigao je u poslednjoj deonici kada se rašavalo pitanje pobednika.

Završni udarac zadao je protivniku nakon meča, na konferenciji za medije.

Naime, Vembanjama je brutalno isprozivao Tandere. Izjavio je da nisu igrali čistu i etičku košarku, da su simulirali prekršaje i na neprimeren način pokušali da utiču na tok igre.

"Neverovatna utakmica. Stalno sam govorio momcima: 'Hajde da budemo bolji, da uradimo neke lepe stvari' I samo sam želeo da budem deo toga. Drago mi je što smo uspeli mnogo sam srećan zbog toga. Ali samo sam srećan što sam deo nečega što raste i postaje tako lepo. Tako čista i etička košarka", rekao je Vembanjama.

"Ovo nije bila tipična utakmica regularne sezone, jer znamo da ako izgubimo, ispadamo. Neki ljudi su stvoreni za ovakve trenutke, neki nisu. Ali mi definitivno jesmo, i to se vidi, jer nismo protiv bilo koga pobedili u toj utakmici. Dakle, opet, osećam se srećno. Drago mi je što imamo ovu grupu, jer svi veruju u ovo i svi su stvoreni za ovakve trenutke", dodao je Francuz.

