U razgovoru za „Mozzart sport“, Vindhorst se osvrnuo na prvenstvo održano u Manili, gde je reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju i istovremeno izborila plasman na Olimpijske igre u Parizu, kao jedna od dve najuspešnije evropske selekcije na turniru.

"Veoma je teško izboriti plasman na Olimpijske igre – posebno preko Svetskog prvenstva, gde moraš da budeš među prve dve evropske reprezentacije. Bio sam svestan da Srbi pokušavaju da osvoje Mundijal, to im je tada bilo najvažnije. Poznajem Bogdana Bogdanovića i imam dobar odnos s njim. On je imao problema sa selektorom, sa Svetislavom Pešićem. Nije baš mnogo igrao. A onda se vratio, odigrao sjajno i na kraju izborio plasman na Olimpijske igre. Sećam se da sam bio sa reprezentacijom Srbije u miks-zoni i bili su presrećni", kazao je Vindhorst za "Mozzart sport".