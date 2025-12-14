"BOGDANOVIĆ JE IMAO PROBLEMA SA PEŠIĆEM" Poznati novinar otkrio nepoznate detalje iz reprezentacije Srbije! Njegove šok tvrdnje su sve iznenadile!
Američki košarkaški analitičar Brajan Vindhorst otkrio je nepoznate detalje iz pozadine reprezentacije Srbije uoči i tokom Svetskog prvenstva 2023. godine.
Prema njegovim rečima, odnos između kapitena ekipe Bogdana Bogdanovića i tadašnjeg selektora Svetislava Pešića nije bio naročito skladan.
U razgovoru za „Mozzart sport“, Vindhorst se osvrnuo na prvenstvo održano u Manili, gde je reprezentacija Srbije osvojila srebrnu medalju i istovremeno izborila plasman na Olimpijske igre u Parizu, kao jedna od dve najuspešnije evropske selekcije na turniru.
"Veoma je teško izboriti plasman na Olimpijske igre – posebno preko Svetskog prvenstva, gde moraš da budeš među prve dve evropske reprezentacije. Bio sam svestan da Srbi pokušavaju da osvoje Mundijal, to im je tada bilo najvažnije. Poznajem Bogdana Bogdanovića i imam dobar odnos s njim. On je imao problema sa selektorom, sa Svetislavom Pešićem. Nije baš mnogo igrao. A onda se vratio, odigrao sjajno i na kraju izborio plasman na Olimpijske igre. Sećam se da sam bio sa reprezentacijom Srbije u miks-zoni i bili su presrećni", kazao je Vindhorst za "Mozzart sport".
Godinu dana kasnije, reprezentacija Srbije je na Olimpijskim igrama u Parizu, uz ključnu ulogu Bogdana Bogdanovića i Nikole Jokića, osvojila bronzano odličje.