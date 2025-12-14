Slušaj vest

Trener Fenerbahčea, proslavljeni Litvanac Šarunas Jasikevičijus, bez dlake na jeziku izneo je svoje mišljenje o novom projektu "NBA Evropa".

Podsetimo, NBA pokreće svoje takmičenje u Evropi, koje će najverovatnije startovati na jesen 2027. godine.

Biće to liga od 16 timova u kojoj će učestvovati ekipe iz glavnih evropskih prestonica, ali i "košarkaški velikani" poput Mančester Junajteda i PSŽ.

Popularni Šaras žestok je protivnik novog takmičenja.

"Mislim da je evropska košarka mnogo bolja nego što ljudi ponekad misle. Svake godine napredujemo — navijačke baze rastu, medijska pažnja je sve veća. A opet, kao da smo na prodaju, uz organizacije poput NBA koje zapravo ne zanima šta se dešava u Evropi — njima je sve poslovni model", poručio je Jasikevičijus.

On tvrdi da je evropski košarkaški model i dalje jedan od poslednjih istinski čistih.

"Svaka utakmica je borba. Navijači idu kući razočarani, treneri posle poraza žele da se zaključe u kuću. U NBA je to više u fazonu: ‘Idemo dalje, sledeća utakmica.’ Nadam se da nećemo izgubiti ono što imamo, bez obzira na finansijsku moć NBA i realnost njenog dolaska u Evropu".

Osvrnuo se i na veliki broj utakmica.

"Razumemo zašto Evroliga ide na 20 timova, ali uz FIBA prozore i nacionalna prvenstva, nema dileme da je to brutalno. Ipak, ne brinem previše o tome — ja ne donosim te odluke. Probudim se, dođem u kancelariju i pokušavam da dam sve od sebe", rekao je Jasikevičijus i razgovoru za Eurohoops.

